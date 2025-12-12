CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Gözler 10'da

Trabzonspor’da çıkışa geçen Muçi, eski takımı Beşiktaş’a karşı en büyük koz olacak. Son 3 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki yıldız bordo-mavili formayla ilk derbi zaferini kazanmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor'da tüm gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Pazar akşamı taraftarlarının önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak bordo-mavililer, galibiyete odaklanırken takımın en büyük kozu Ernest Muçi olacak. Paul Onuachu'nun cezası nedeniyle teknik heyetin son dönemin formda ismi Muçi'ye çok güvendiği belirtildi. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız, yükselen grafiğini eski takımı Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Başarılı 10 numara, beğenilmeyip gönderildiği siyah-beyazlılara karşı özel olarak hazırlanıyor. Beşiktaş kariyerinde iki sezonda ligde forma giydiği 40 maçta 7 gol, 3 asistle oynayan Muçi, kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da ise adeta yeni sayfa açtı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Arnavut futbolcu, Başakşehir ve Göztepe deplasmanlarında attığı gollerle ayakta alkışlandı. Muçi, kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol attı.

EN SKORER SEZONU

Ernest Muçi, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada kaydettiği 5 golle kariyerinin en formda günlerini yaşıyor. 24 yaşındaki Arnavut yıldız, Süper Lig kariyerinin en skorer sezonunu bordo-mavili forma altında geçiriyor.

FATİH TEKKE BEĞENİYOR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Ernest Muçi, bordo-mavili takımın en büyük kozu olacak. Özellikle Paul Onuachu'nun cezası sebebiyle forma giyemeyecek olması da 24 yaşındaki oyuncuyu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gol yollarındaki en etkili silahı yapıyor. Muçi de son haftalardaki yükselen grafiğini eski takımına karşı sürdürmek istiyor.

