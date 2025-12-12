Augusto ilk 11’e

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi forvet hattı yeniden şekilleniyor. Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Paul Onuachu'nun yokluğunda, bordo-mavililerde gözler Brezilyalı forvet Augusto'ya çevrildi. Bu sezon ligde 14 maçta 6 gol atan ve takımın en skorer isimlerinden olan 21 yaşındaki yıldızın pazar günkü Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor.
