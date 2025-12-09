Muhteşem karşılama

Bordo mavili taraftarlar, Göztepe deplasmanı dönüşü şehirde coşkuyla karşılandı. Gece 02.15'te Trabzon'a ulaşan kafileyi havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı. Meşaleler, marşlar ve "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarıyla havaalanında yankılandı. Futbolcular güçlükle havaalanından çıkarken, taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimler iki golle gecenin kahramanı olan Muçi ve Fatih Tekke oldu.
