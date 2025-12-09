CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Sultan Tekke!

Fatih Sultan Tekke!

Trabzonspor, 48 yaşındaki hoca ile kötü günleri geride bıraktı. İkinci sıraya yerleşen Fırtına, Tekke ile 2.03 puan ortalaması elde etti ve yenilgisi unuttu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Fatih Sultan Tekke!

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bıraktı. Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Tekke ile çıkışa geçti. Karadeniz devi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 15. hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

PUAN ORTALAMASI 2.03

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 26 lig maçında 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tekke 2.03 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

İKİNCİ EN İYİ DÖNEMİ

Fırtına, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşadı. 2021-22'de 15 maçta 39 puan toplayarak lider olan Karadeniz devi, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2022-23 ve 2023-24'te 15. hafta sonunda 26'şar puan toplarken, geçen sezon aynı dönemde 16 puan elde edebilmişti.

212 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Bordo mavili takım, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Geçen sezonun 35. haftasında sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılan Karadeniz ekibi, 212 gündür evinde kaybetmiyor.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Haftayı 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle kapatan Fırtına, yenilmezlik serisini 10 maça taşıdı. Son mağlubiyetini ligin 5. haftasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz devi, 85 gündür mağlup olmadı. 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

KUPADA FİNALE ÇIKTI

Karadeniz devi, Fatih Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bodrum ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo- mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Fırtına finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Fotomaç Keşfet
