"Şampiyonluğa doğru gidiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası
Ertuğrul Doğan: Fatih Tekke ile birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir. Şampiyonluk hedefleyecek yapıya doğru gidiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün içinde bulunduğu yapılanma dönemine ilişkin kulüp dergisine değerlendirmelerde bulundu. Doğan, genç ve geleceğe dönük bir kadro kurduklarını belirterek, "Attığımız her adım yarının güçlü Trabzonspor'unu oluşturmak içindir. Fatih Tekke hocamızla genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık" dedi.

KULÜBÜN RUHU TARAFTARDIR

Trİbünlerde oluşan pozitif atmosferin takımı güçlendirdiğini dile getiren Başkan Doğan, "Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur" ifadesini kullandı.

TAŞLAR YERİNE OTURUYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, "Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek" diye konuştu.

