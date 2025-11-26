Kara bulutları dağıttı

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, Başakşehir maçına kadar taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden biri olmuştu. Fatih Tekke'nin ısrarla forma verdiği 24 yaşındaki 10 numara, Başakşehir'e iki gol atarak kahraman oldu. Arnavut maestro bitiş düdüğünün ardından soluğu teknik Tekke'nin yanında aldı ve kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan Muçi, ayrıca Trabzonspor forması altında da ilk kez fileleri sarstı. Bu arada oyuncuya yönelik ağır eleştiriler sonrası özür kampanyası başlatıldı.