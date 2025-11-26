CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kara bulutları dağıttı

Kara bulutları dağıttı

Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren Muçi, maçın ardından kendisine her zaman sahip çıkan Fatih Tekke’ye teşekkür etti. Taraftarlar da ‘özür kampanyası’ başlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Kara bulutları dağıttı

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, Başakşehir maçına kadar taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden biri olmuştu. Fatih Tekke'nin ısrarla forma verdiği 24 yaşındaki 10 numara, Başakşehir'e iki gol atarak kahraman oldu. Arnavut maestro bitiş düdüğünün ardından soluğu teknik Tekke'nin yanında aldı ve kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atan Muçi, ayrıca Trabzonspor forması altında da ilk kez fileleri sarstı. Bu arada oyuncuya yönelik ağır eleştiriler sonrası özür kampanyası başlatıldı.

