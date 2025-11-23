Trabzonspor hava yolları

Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor en çok kafa ile gol bulan takım oldu. Ligde 18 gol atan bordo-mavililerde söz konusu goller 7 oyuncudan gelirken, Karadeniz devinde hücum zenginliği ön plana çıkıyor. Paul Onuachu 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Augusto 5 golle onu takip etti. Savic, Zubkov, Sikan, Olulai ve Okay Yokuşlu birer golle skora katkı verdi.

GOL YOLLARINDA İSTİKRAR

Fırtına, bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol bulmayı başardı. Bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı maçlarda skor üretemedi. Fatih Tekke'nin öğrencileri 6 maçta kalesini gole kapatarak savunmada da istikrarlı bir performans ortaya koydu.

ONUACHU ZİRVEDE

Karadeniz devinin 8 golle takımın en skorer ismi olan Paul Onuchu, gollerin yarısını kafa vuruşuyla attı. Nijeryalı forvet hava toplarındaki etkinliği ile takıma önemli katkı sunarken, Augusto, Savic ve Sikan da kafa ile gol atan isimler oldu.