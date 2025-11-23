CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gelen ve giden dengesi

Gelen ve giden dengesi

Fatih Tekke, daha önce yaptığı açıklamalarda, takım içindeki dengeleri ve oyuncu istikrarını çok önemsediğini belirtmişti. Tekke'nin devre arasında transfer planlamasını, yalnızca takviyeler değil aynı zamanda giden oyuncular üzerinden de şekillendireceği dile getiriliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelen ve giden dengesi

Fatih Tekke, daha önce yaptığı açıklamalarda, takım içindeki dengeleri ve oyuncu istikrarını çok önemsediğini belirtmişti. Tekke'nin devre arasında transfer planlamasını, yalnızca takviyeler değil aynı zamanda giden oyuncular üzerinden de şekillendireceği dile getiriliyor.

BAZI İSİMLER AYRILACAK

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını gözden geçiriyor. Bordo-mavililerde, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. Bu kararın arkasında yatan en önemli neden ise yabancı kontenjanı sorunu.

Fenerbahçe'den Lukaku harekatı!
G.Saray'dan orta saha sürpriz hamle!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
F.Bahçe'den Süper Lig'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
Daha Eski
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50
G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! G.Saray maçında kırmızı kart çıktı! 00:50
Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! Galatasaray’da 2 sakatlık şoku birden! 00:50
Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! Okan Buruk ile Volkan Demirel tartıştı! 00:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:50