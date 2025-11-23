Gelen ve giden dengesi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fatih Tekke, daha önce yaptığı açıklamalarda, takım içindeki dengeleri ve oyuncu istikrarını çok önemsediğini belirtmişti. Tekke'nin devre arasında transfer planlamasını, yalnızca takviyeler değil aynı zamanda giden oyuncular üzerinden de şekillendireceği dile getiriliyor.

BAZI İSİMLER AYRILACAK

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını gözden geçiriyor. Bordo-mavililerde, teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. Bu kararın arkasında yatan en önemli neden ise yabancı kontenjanı sorunu.