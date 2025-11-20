CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer çıkarması! 2 isim birden

Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer çıkarması! 2 isim birden

Trabzonspor transferde rotasını Fransa'ya çevirdi. Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa’ya gitti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said var

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer çıkarması! 2 isim birden

Devre arası transfer operasyonuna erkenden başlayan Trabzonspor, somut adımlar atmaya başladı. Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu izlemek için Fransa'ya gitti. Gündemde iki isim var: Jeremie Boga ve Wesley Said. Boga yaz döneminden teknik direktör Fatih Tekke'nin liste başında yer alıyordu. Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat için birçok kez girişim yapılmış ama transfer edilememişti. Fransız kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Boga, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Özellikle Ligue 1'de pek çok maçta yedek kalan Boga konusunda bordomavili yönetim tüm kozları oynayacak. 10 numara ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabilen 1.72 boyundaki futbolcunun bu kez gelebileceği öne sürüldü.

İKI FUTBOLCU IÇIN AYRINTILI RAPOR SUNACAKLAR

Bordo mavili kulüp, yaz döneminde transfer listesinde bulunan Fransız hücum oyuncusu Wesley Said'i de yakından takip ediyor. Fransız basını, bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiğini ve 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti. Ayrıca Said'in, Fransız ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtildi. 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Değeri ise 3 milyon euro. Asıl mevkisi santrfor olan 1.71 boyundaki oyuncu ayrıca her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu sezon Lens'te çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 12 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Eren Mert ile Orhan Kaynak'ın vereceği raporlara göre iki futbolcu için adımların atılması bekleniyor.

