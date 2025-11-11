CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Mykhavko ısrarı! Savunmaya Ukraynalı takviye

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Mykhavko ısrarı! Savunmaya Ukraynalı takviye

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki stoperi Taras Mykhavko için temaslarını sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın öncülüğünde yürütülen transfer operasyonunda, savunma hattına bir Ukraynalı daha eklenmesi planlanıyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Mykhavko ısrarı! Savunmaya Ukraynalı takviye

Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer operasyonuna başladıklarını geçen hafta açıklamıştı. 2024'ün yaz döneminde Zorya Luhansk kulübünden Arseniy Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan Trabzonspor'un özellikle stoper hattı için yine bir Ukraynalı futbolcunun peşinde: Taras Mykhavko. Yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki savunma oyuncusu için temasların yoğun bir şekilde sürdüğü dile getiriliyor. Dinamo Kiev forması giyen 1.85 boyundaki futbolcunun tercih nedeni genç, gelişime açık, istikrarlı ve yetiştirilip iyi paralara satılabilir olması.

VATANDAŞLARI TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRECEK

Karadeniz devi, 23 yaşındaki Batagov'un yanına 20 yaşındaki Taras Mykhavko'yu alarak uzun yıllar stoper tandemini Ukraynalı futbolculara emanet etmeyi planlıyor. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Ancak hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Şu an market değeri 6 milyon euro olan Ukraynalı savunmacının transferi için vatandaşları Zubkov, Batagov ve Sikan da devreye sokulacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mykhavko için 4-5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
Aslan'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
G.Saray'ın yıldızına 3 talip birden!
F.Bahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:39
"Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" "Bahis işlemi kendi maçına ait değildir" 01:35
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı 01:08
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 00:04
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 00:04
Daha Eski
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 00:04
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 00:04
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 00:04
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 00:04
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 00:04
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 00:04