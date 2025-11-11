Fırtına ilk 8’e karşı zorlandı

Süper Lig'de 12. haftayı 25 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor, ilk 8'de bulunan rakipleri karşısında puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavili takım, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a mağlup puan farkını 4'e düşürdü. Ligde 29 puanlı Galatasaray'ın 4, 28 puanlı Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz devi, zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, lider Galatasaray ile 0-0, 4. sırada yer alan Samsunspor, 7. sıradaki Gaziantep FK ve 8. sıradaki Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 2. sıradaki Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Ligde ilk 8 takım içerisinde yer alan rakipleri karşısındaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fırtına, bu müsabakalarda 11 puan yitirdi. Trabzonspor, ilk 8'de bulanan Göztepe ve Beşiktaş ile henüz karşılaşmadı. Bordo mavililer, 15. haftada deplasmanda Göztepe, 16. haftada ise sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER RAKİPLERİNE ÜSTÜN

Ligde tüm puan kayıplarını ilk 8 içerisindeki rakipleri karşısında yaşayan Trabzonspor, diğer takımlar ile oynadığı 7 karşılaşmayı da kazandı. Trabzonspor, 10. sıradaki Çaykur Rizespor'u 2-1, 11. Kocaelispor ve 13. Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Karadeniz devi, 15. sırada bulunan Kasımpaşa'yı 1-0, 16. sırada yer alan Kayserispor'u 4-0, 17. Eyüpspor'u 2-0, son sıradaki Karagümrük'ü ise 4-3 yendi. Ligde ilk 8 içinde yer alan takımlar karşısında sadece 4 puan alan bordomavili takım, diğer rakipleriyle oynadığı 7 maçı kazanarak 21 puan elde etti.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Fırtına, bu sezon sahasında oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

EKONOMİK HAMLELER ÖNE ÇIKTI

Süper Lig'de rekabet yalnızca sahada değil, mali yapılar üzerinde de etkisini gösteriyor. Ekonomik disiplini koruyabilen ve sürdürülebilir bir mali yapı kuran kulüpler, uzun vadede hem sportif hem de finansal anlamda başarıya daha yakın olması bekleniyor. Yönetimin uyguladığı bütçe politikası, önümüzdeki dönemde kulübü hem sportif hem de mali anlamda daha istikrarlı bir hale getirebilir.

TAKIMA 4 GÜN İZİN

Bordo-mavili takım milli ara nedeniyle 4 günlük iznin ardından 13 Kasım Perşembe günü toplanarak deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak. Milli futbolcular takımı yalnız bırakacak.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Karadeniz devi, Süper Lig'in 5'inci haftasında F.Bahçe'ye 1-0 kaybetttiği maçtan bu yana yenilmiyor. Fırtına bu süreçte Gaziantep FK (1-1), Karagümrük (4-3), Kayseri (4-0), Çaykur Rize (2-1), Eyüp (2-0), G.Saray (0-0), Alanya (1-1) sonuçlarını aldı.