10 Kasım mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıldönümü nedeniyle Trabzonspor bir mesaj yayımladı: "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
