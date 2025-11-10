Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 466 isabetli pasla tamamlarken, bu performans aynı zamanda takımın iç sahadaki en yüksek pas ortalaması olarak kayıtlara geçti.
