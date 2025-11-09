Mustafa'dan şık asist

Süper Lig'de kritik bir maça çıkan Trabzonspor, Alanya önünde puan kaybı yaşarken zirve yarışında önemli bir yara aldı. Bordo-mavililerde bireysel performanslar ön plana çıkarken, Mustafa Eskihellaç da etkili bir gün geçirdi.

Sol bekte hem savunma hem de hücumda başarılı olan 28 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada Onuachu'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Soldan taşıdığı topu Nijeryalı yıldızla buluşturan Mustafa, bu sezonki ikinci asistine imzasını atmış oldu. Süper Lig'in ilk haftasında 1-0 sona eren Kocaelispor maçında da Onuachu'ya asist yapan Mustafa Eskihellaç, takım arkadaşı ile iyi bir uyum yakalamış oldu. Ancak ikilinin bu performansı beraberliğin önüne geçemedi.