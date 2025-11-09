Duraklama dönemi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz devi, Alanyaspor karşısında 3 puan alarak yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyordu. 15. dakikada Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Paul Onuachu'ya aktardı.

EVİNDE YİNE KAYBETMEDİ

Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0. 73'te Hagi, ceza alanı dışından gönderdiği sert şutla skoru ilan etti: 1-1. Fırtına, bu sezon sahasında oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaeli, Antalya'yı 1-0, Kayseri'yi 4-0, Eyüp'ü 2-0 yenerken, Gaziantep ve Samsun ve Alanya ile 1-1 berabere kaldı.

NEŞTERİ VURDU MUÇİ'Yİ KESTİ

Karadeniz devinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı. 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.

FATİH TEKKE'DEN İKİSİ MECBURİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, geçen hafta G.Saray ile 0-0 berabere kaldığı derbinin ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar'ın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay zorunlu olarak görev aldı. Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturtup, Olaigbe'yi tercih etti.

AUGUSTO SESSİZ

Onuachu ile muhteşem bir ikili olan Augusto dün etkisiz bir futbol sergiledi. En son Eyüp maçında ağları sarsan ve toplam 5 golü bulunan Brezilyalı hücum oyuncusu G.Saray'dan sonra Alanya'ya da atamadı.

2. KEZ RAKİP OLDU

Geçen sezon Alanyaspor'un başına geçen Trabzonspor'un eski futbolcusu Pereira, ikinci kez Fırtına'ya rakip oldu. 41 yaşındaki Portekizli teknik adam geçen yıl Fatih Tekke'li Fırtına'ya 4-3 yenilmişti. Dün kaybetmedi.