Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor "Bir puan çok çok iyi"

"Bir puan çok çok iyi"

Akyazı’da Trabzonspor teknik adamı bir puana iyi dememeli ama bu oyuna bir puan çok çok iyi. Performansımızı artırmalıyız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
"Bir puan çok çok iyi"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bir puan kazandıklarını söyledi. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten 48 yaşındaki hoca, "Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Ben hep söylüyorum; Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda" dedi.
