Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı…

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı

Trabzonspor'un savunması nazara geldi. Bordo-mavililerde Savic'in ardından Batagov ve Sedat Saatçi de sakatlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 14:20 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 14:56
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı…

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarıyla ilgili, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

