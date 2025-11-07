Savunma alarmı

Trabzonspor'da kritik Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişmeler sürüyor. Stefan Saviç ve Andre Onana'dan sonra bir diğer kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi. Bu sezon Saviç ile birlikte defansın bel kemiği olan Batagov, son antrenmanda sakatlık yaşadı. Fırtına'da Stefan Saviç'in yokluğunda Rayan Baniya'nın görev alması beklenirken olası Batagov yokluğunda ise Serdar Saatçı'nın forma giymesi bekleniyordu ancak bu oyuncunun da kas yaralanması nedeniyle Alanyaspor maçında görev almayacağı öğrenildi. Böylelikle savunma hattının Alanyaspor maçında BaniyaOkay Yokuşlu ikilisinin olması yüksek ihtimal gözüküyor.

ALANYASPOR MESAİSİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı yarın Alanyaspor ile evinde karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 oyunla devam eden antrenman çift kale maçı ile sona erdi. Bordo-mavili takım Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

FATİH TEKKE'DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Bordo mavili kulüp, ligde yarın oynanacak Alanyaspor maçı öncesi taraftarlara Fatih Tekke'nin açıklamaları üzerinden seslenip, "Hikayenin başını kimse kaçırmasın!" çağrısında bulundu. Videoda, Fatih Tekke'nin yaptığı, "Bu gelecekte bence filmin, hikayenin başını kimse kaçırmasın. Pozitif, pozitif, pozitif, o yüzden bam bam bam" vurgusu öne çıkarıldı. Alanyaspor maçına davet edilen taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.