Onana sakatlandı Onuralp da hasta

Trabzonspor'a Alanyaspor maçı öncesi iki kötü haber birden geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'a Alanyaspor maçı öncesi iki kötü haber birden geldi. G.Saray derbisinde sakatlanan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi. Ardından bir şok daha geldi. Kaleci Andre Onana da idmana çıkmadı. Kamerunlu eldivenin ayak bileğinde darbeye bağlı kas yaralanması olduğu dile getirildi. İki futbolcunun Alanyaspor maçında oynaması beklenmiyor. Yedek kaleci Onuralp Çevikkan'ın da bağırsak sorunları nedeniyle idmana çıkmaması krizi büyüttü. Teknik direktör Fatih Tekke çözüm arıyor.

