CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Başarı ortalamasında %15 artış yaşandı

Başarı ortalamasında %15 artış yaşandı

Karadeniz devinde Fatih Tekke, yönetiminde 11 maçlık bölümde 33 puanın 24'nü elde ederek yüzde 72.73 başarı ortalaması elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başarı ortalamasında %15 artış yaşandı

Karadeniz devinde Fatih Tekke, yönetiminde 11 maçlık bölümde 33 puanın 24'nü elde ederek yüzde 72.73 başarı ortalaması elde etti. Geçtiğimiz sezon ise 19 puan toplayarak yüzde 57.58'lık ortalamada kaldı. Tekke, bu sezon yüzde 15'lik bir artış yakaladı.

GALİBİYET ORANINDA % 18'LİK ARTIŞ OLDU

Bu sezon geride kalan 11 maçlık periyotta 24 puanı hanesine yazdıran Fırtına, geçtiğimiz sezon Fatih Tekke yönetiminde 11 karşılaşmada 19 puan toplamıştı. 48 yaşındaki hoca kendi dönemine 5 puanlık fark atmış oldu. Bu sezon yüzde 63.64 galibiyet oranı elde ederken; geçtiğimiz sezon ise 11 maçlık bölümde yüzde 45.45 galibiyet oranı elde etti.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA GELMİŞTİ

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir maçıyla takımın başında ilk kez çıkan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan teknik direktör Fatih Tekke, ligin geri de kalan 11 haftalık bölümünde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Söz konusu maçlarda ise 18 gol atarken kalesinde 14 gol görmüştü.

G.Saray'da Ajax planı hazır!
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Fenerbahçe'de Orkun Kökçü detayı ortaya çıktı! Transfer döneminde Mourinho...
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32