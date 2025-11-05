Başarı ortalamasında %15 artış yaşandı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karadeniz devinde Fatih Tekke, yönetiminde 11 maçlık bölümde 33 puanın 24'nü elde ederek yüzde 72.73 başarı ortalaması elde etti. Geçtiğimiz sezon ise 19 puan toplayarak yüzde 57.58'lık ortalamada kaldı. Tekke, bu sezon yüzde 15'lik bir artış yakaladı.

GALİBİYET ORANINDA % 18'LİK ARTIŞ OLDU

Bu sezon geride kalan 11 maçlık periyotta 24 puanı hanesine yazdıran Fırtına, geçtiğimiz sezon Fatih Tekke yönetiminde 11 karşılaşmada 19 puan toplamıştı. 48 yaşındaki hoca kendi dönemine 5 puanlık fark atmış oldu. Bu sezon yüzde 63.64 galibiyet oranı elde ederken; geçtiğimiz sezon ise 11 maçlık bölümde yüzde 45.45 galibiyet oranı elde etti.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA GELMİŞTİ

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir maçıyla takımın başında ilk kez çıkan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan teknik direktör Fatih Tekke, ligin geri de kalan 11 haftalık bölümünde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Söz konusu maçlarda ise 18 gol atarken kalesinde 14 gol görmüştü.