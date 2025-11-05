CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Avrupa kupalarına katılacağız

Avrupa kupalarına katılacağız

Zubkov: Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılma şansı elde edeceğiz. Bu yılki başarımızın sırrı yeni transferler. Her maç en iyisini yapmak isterim

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa kupalarına katılacağız

Trabzonsporlu Zubkov dün idman öncesi soruları yanıtladı. Bu seneki başarının sırrının yeni transfer olduğunu belirten Ukraynalı sağ kanat şöyle devam etti:

Onlarla sıkı çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Kesinlikle robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her maç gol ve asist katkısı yapmak isterim ama her zaman olmuyor.

Aramıza yeni transferler katıldı. Yeni transferler saha içerisinde yeni bağlantılar kurmak demek. Bu süreç uzun bir süreç

Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılma şansı elde edeceğiz. Her oyuncunun olmak istediği harika turnuvalar. Biz de orada olmak ve en iyimizi göstermek istiyoruz

BATAGOV'U KUTLARIM

Zubkov: Batagov'u kutlamak istiyorum. Milli takımda oynayacak olması onun için büyük bir adım. Performansı ile bunu çoktan hak etmişti. Sikan'ı yaklaşık 5-6 yıldır tanıyorum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldu. Fazla süre alamadı ama sezon içerisinde mutlaka takıma katkılarda bulunacaktır.

G.Saray'da Ajax planı hazır!
F.Bahçe'de Orkun gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Okan Buruk, Ajax galibiyetinin şifresini buldu! Galatasaray'ın zafer planı hazır...
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32