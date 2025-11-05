Avrupa kupalarına katılacağız

Trabzonsporlu Zubkov dün idman öncesi soruları yanıtladı. Bu seneki başarının sırrının yeni transfer olduğunu belirten Ukraynalı sağ kanat şöyle devam etti:

Onlarla sıkı çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Kesinlikle robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her maç gol ve asist katkısı yapmak isterim ama her zaman olmuyor.

Aramıza yeni transferler katıldı. Yeni transferler saha içerisinde yeni bağlantılar kurmak demek. Bu süreç uzun bir süreç

Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılma şansı elde edeceğiz. Her oyuncunun olmak istediği harika turnuvalar. Biz de orada olmak ve en iyimizi göstermek istiyoruz

BATAGOV'U KUTLARIM

Zubkov: Batagov'u kutlamak istiyorum. Milli takımda oynayacak olması onun için büyük bir adım. Performansı ile bunu çoktan hak etmişti. Sikan'ı yaklaşık 5-6 yıldır tanıyorum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldu. Fazla süre alamadı ama sezon içerisinde mutlaka takıma katkılarda bulunacaktır.