Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! İşte kulübüne sunulacak teklif

Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bordo-mavililer hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlarken daha önce de gündemine gelen o isim için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:02
Africafoot'ta yer alan habere göre, Trabzonspor yaz transfer döneminde de gündemine gelen Lens'in Fransız hücumcusu Wesley Said için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiği ve 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Fransız ekibinin Said ile sözleşme uzatmak için teklif sunduğu ancak futbolcunun kabul etmediği de aktarıldı.

İŞTE O HABER

30 yaşındaki futbolcunun kulübü ile mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona ererken, Transfermarkt verilerine göre 3 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

Her iki kanatta da görev yapabilen Wesley Said, ayrıca 10 numara ve santrafor mevkilerinde de oynayabiliyor. Bu sezon Lens'ta çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 10 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

