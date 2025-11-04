Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov: Bu seneki başarının sırrı yeni transferlerle beraber çok sıkı çalışmamız

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oleksandr Zubkov:

"Bu seneki başarının sırrı yeni transferlerle beraber çok sıkı çalışmamız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor."

"Bu sezon yeterince skor katkısı üretememesi ile ilgili sorulan soruya Oleksandr Zubkov, "Ben robot değilim. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her maç asist ve gollerle katkı yapmak isterim ama her maç olamayabiliyor."