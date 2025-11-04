CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Alanyaspor maçına eksik kadroyla hazırlanıyor!

Trabzonspor Alanyaspor maçına eksik kadroyla hazırlanıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:26
Trabzonspor Alanyaspor maçına eksik kadroyla hazırlanıyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana, sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Onana katılmadı. Futbolcunun fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Sakatlığı devam eden Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic ile hasta olan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, 5 Kasım yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

