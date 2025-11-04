Savic Alanya’ya zor

Savic, Galatasaray derbisinin 50. dakikasında sakatlanarak yerini Baniya'ya bırakmıştı. Kas yaralanması tespit edilen Karadağlı stoperin cumartesi Papara'da oynanacak Alanya maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Çok ciddi bir sakatlık durumu olmasa da teknik ekip, 34 yaşındaki savunmacıyı riske etmek istemiyor. Bu nedenle Savic ile ilgili karar hafta içerisinde verilecek.