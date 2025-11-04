Oulai çıkardı

Sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5 milyon 500 bin euro'ya transfer edilen Christ İnao Oulai, kısa sürede futbolseverleri mest etti. Geçtiğimiz yıl aldığı ceza nedeniyle Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen 19 yaşındaki merkez orta saha; Karagümrük, Kayseri, Çaykur Rize, Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giydi, bu süreçte 1 gol ve 2 asistle skora da doğrudan katkı sağladı. Oulai çıktığı maçlarda yüzde 89'luk pas isabeti yakaladı. Pas yüzdesinin başarı oranı hücum bölgesinde ise yüzde 85.

SAVUNMADA VE HÜCUMDA DENGE

Sahada kaldığı 417 dakikalık sürede hem savunma hem hücum yönünde etkili bir oyun ortaya koyan Oulai, yüzde 66 oranla savunma katkısı verirken, hücumda da takımın en verimli isimlerinden biri oldu. Kısa sürede takıma uyum sağlayan genç oyuncu, Trabzonspor taraftarlarının da sevgisini kazandı. Fatih Tekke'nin güvenini kazanan Oulai, orta sahada Folcarelli ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Tecrübeli Folcarelli'nin oyun zekası ve genç Oulai'nin dinamizmi, bordo-mavili takımın dengesini sağlarken oyunun temposunu da yükseltiyor.

EREN MERT'İN TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezon Ligue 2'de dikkat çeken Oulai, Trabzonspor'da yaptığı genç transferlerle öne çıkan Eren Mert'in önerisiyle kulübe kazandırılmıştı. Ligue 1 ve Portekiz'den talipleri olan Ouali için erken davranan bordomavililer, birkaç sene içerisinde 19 yaşındaki yıldız orta sahayı rekor bir rakama satabilir.