Bu sezon tek yenilgi

Trabzonspor, bu sezon 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada Kocaelispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Ardından Samsun ile 1-1 berabere kalan kaldı ve F.Bahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 7. haftada Karagümrük'ü 4-3, Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1, Eyüpspor'u 2-0 yendi. 11. haftada ise Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.