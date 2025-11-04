CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 22 maçta 3 kez kaybetti

22 maçta 3 kez kaybetti

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 22 Süper Lig maçında 3 kez kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
22 maçta 3 kez kaybetti

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 22 Süper Lig maçında 3 kez kaybetti. Geçen sezon ligin 27. haftasında Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz devinde, Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Tekke ile ilk sezonundaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Fırtına, ligi 51 puanla 7. tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise 11. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

G.Saray'dan Lookman hamlesi!
F.Bahçe'den Sörloth hamlesi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46