22 maçta 3 kez kaybetti

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 22 Süper Lig maçında 3 kez kaybetti. Geçen sezon ligin 27. haftasında Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz devinde, Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Tekke ile ilk sezonundaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Fırtına, ligi 51 puanla 7. tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise 11. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alıyor.