Oulai hayranlığı

Fırtına'da Christ Oulai, performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 19 yaşındaki genç yıldız, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncuları karşısında oyun üstünlüğünü kabul ettirince en fazla konuşulan isim oldu. Taraflı tarafsız herkes maçın ardından Ouali'ye övgüler yağdırdı. Trabzonspor scout ekibinin keşfi ile profesyonel kariyerinde sadece 24 maçı olmasına rağmen transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız, bir kez daha potansiyelini gösterdi. Hem dijital medyada hem de taraftarlar arasında genç futbolcunun yeteneğine dikkat çekildi. Oulai'nin kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına gireceği vurgulandı.

DROGBA İZLİYOR

Fildişi Sahilli orta saha Christ Oulai'yi, ülkesinin ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Didier Drogba yakından izliyor. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nda görevi olan Didier Drogba, Avrupa'da forma giyen vatandaşlarını ve genç yıldızları takip ediyor. Christ Oulai'nin Trabzonspor'a transferinde de referans olan efsane isim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişiminden son derece memnun