CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Oulai hayranlığı

Oulai hayranlığı

Trabzonspor’un genç yıldızı Christ Oulai, Galatasaray derbisinde övgüleri kaptı. Performansıyla alkışları toplayan 19 yaşındaki orta saha, potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oulai hayranlığı

Fırtına'da Christ Oulai, performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 19 yaşındaki genç yıldız, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncuları karşısında oyun üstünlüğünü kabul ettirince en fazla konuşulan isim oldu. Taraflı tarafsız herkes maçın ardından Ouali'ye övgüler yağdırdı. Trabzonspor scout ekibinin keşfi ile profesyonel kariyerinde sadece 24 maçı olmasına rağmen transfer edilen Fildişi Sahilli yıldız, bir kez daha potansiyelini gösterdi. Hem dijital medyada hem de taraftarlar arasında genç futbolcunun yeteneğine dikkat çekildi. Oulai'nin kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına gireceği vurgulandı.

DROGBA İZLİYOR

Fildişi Sahilli orta saha Christ Oulai'yi, ülkesinin ve dünya futbolunun önemli isimlerinden Didier Drogba yakından izliyor. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nda görevi olan Didier Drogba, Avrupa'da forma giyen vatandaşlarını ve genç yıldızları takip ediyor. Christ Oulai'nin Trabzonspor'a transferinde de referans olan efsane isim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişiminden son derece memnun

G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Daha Eski
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 23:57
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 23:57
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57