Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bizim kolay maçımız yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:33
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacakları kritik maç öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"KOLAY MAÇIMIZ YOK"

"Öncelikle Beşiktaş altyapısından çalışan, benim değerli arkadaşım Hikmet, az önce aldığım haber, vefat haberi geldi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hayat böyle bir şey. Devam ediyor... Bizim kolay maçımız yok. Burası herkesin malumu. Avrupa'da şu an en formda ekiplerden bir tanesi. Kadrosu kaliteli. Her an iyi oynamalısınız. Biz de Trabzonspor olarak temeller atıyoruz. Genç ve olgun oyuncularla oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Durumumuz iyi. Zor bir maç oynayacağımızın farkındayız."

"ÖN ALAN BASKILARI..."

"İkinci toplarda ve geçişte Avrupa'nın en iyilerinden biri Galatasaray, kornerlerde de . Ön alan baskıları sert ve şiddettli. Galip gelmeniz için bu anları çok iyi oynamanız lazım. Oyunculara bu hafta söyledim, bunlar kolay değil, genç oyuncular bunlar, hata yapmaktan çekinmeyin dedim, cesaret gösterin dedim. Cesaret fazlasıyla var. Zor maç ama baskıları kırarsak biz buradan 3 puan için umutluyuz açıkçası ama 3 puan da kolay değil. Umarım cesaretimizi tazeleyecek, oyundan kopmadan kompakt şekilde oynadığımız, hak edenin galip geldiği bir maç oynarız."

"GERÇEKÇİ OLMAK DAHA ÖNEMLİ"

"Daha 11. hafta, 3'te 1 bile değil. Biz Trabzonspor olarak yeni kurulma, temel atma aşamasındaki takım için gerçekçi olmak daha önemli. Oynayacağımız hangi takım olursa olsun, bazen rakibe göre davranıyoruz ama oynadığımız oyun belli. Oyuncularımızın deneyim kazanması, beraber oynama ritmi bulması önemli. İlk baktığımız yer bu."

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"Taraftarımızın, kamuoyunun beklentisi önemsiz değil, önemli ama Trabzonspor'un 7 ay önceki durumu ve bugününe bakınca, gerçekçi olmayan şeylerle uğraşmamalıyız. Biz mücadele etmeliyiz. Bu nereye varır göreceğiz. Temel atma aşamasındayız. Engelleyici bir an yaşamak istemiyoruz. Futbol bu. Bazen oyun bazen hiç beklemediğimiz şeyler yaşanabilir. Hedefimiz, genç oyuncularımıza değer katma, temel atmak, 1-4 arasında olursak çok iyi. 1 de olabilir 4 de olabilir. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Tek söyleyeceğim bu."

