CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Paul Onuachu 'Fırtına'sı!

Trabzonspor'da Paul Onuachu 'Fırtına'sı!

Ligde zirve yarışını direkt olarak etkileyecek Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Paul Onuachu öne çıkıyor. Gol krallığında ilk sırada olan Nijeryalı yıldız, en büyük güç olarak gözüküyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Paul Onuachu 'Fırtına'sı!

Zirve yarışının güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da artık tüm gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmada bordo-mavililerin en büyük kozu Paul Onuachu olacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isimlerin başında gelen Onuachu da Galatasaray maçını bekliyor. Bu sezon ligde attığı 7 golle krallık yarışında zirvede olan Nijeryalı futbolcu, RAMS Park'taki derbinin yıldızı olmak istiyor.

BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Bu sezon form grafiğiyle alkışları toplayan Onuachu, yarınki karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor. Bordo-mavili formayla 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe filelerini havalandıran Onuachu, henüz Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamadı. RAMS Park'taki derbide ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya çıkacak Nijeryalı forvet, hem bu eksik halkayı tamamlamak hem de takımına 3 puanı kazandırmak için özel olarak hazırlanıyor

OSİMHEN'LE İLK RANDEVU

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, vatandaşı Victor Osimhen'e karşı ilk kez rakip olacak. Nijerya Milli Takımı'nda çok kez aynı takımda yer alan iki yıldız forvet, bu kez dev derbide kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLDU

Bordo mavili takımın 2.01'lik yıldızı Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'e damgasını vurdu. Geride kalan 10 haftanın tamamında forma giyen Onuachu, 7 gol attı, 1 asist yaptı ve 8 gole doğrudan katkı sundu. Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Nijeryalı futbolcu, şimdiden sezonun parlayan yıldızlarından oldu.

DERBİLERDE 3 GOL ATTI

Onuachu, ikinci sezonunu yaşadığı Trabzonspor'da daha önce 3 derbi müsabakasına çıktı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a karşı 2, Fenerbahçe önünde de 1 maçta oynayan Onuachu, rakip fileleri 3 kez sarstı. Beşiktaş'a ligde ve kupa finalinde birer kez, Fenerbahçe'ye de ligde bir gol kaydetti. Nijeryalı yıldızın ligde gol attığı Beşiktaş (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) derbilerini Trabzonspor kazanmıştı

İsmail'e İngiliz kancası! Derbide izleyecekler
REKLAM - D&R
DİĞER
Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Serdal Adalı'dan transfer sözleri
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 00:39
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 00:39
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 00:38
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39