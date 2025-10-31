Trabzonspor'da Paul Onuachu 'Fırtına'sı!

Zirve yarışının güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da artık tüm gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmada bordo-mavililerin en büyük kozu Paul Onuachu olacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isimlerin başında gelen Onuachu da Galatasaray maçını bekliyor. Bu sezon ligde attığı 7 golle krallık yarışında zirvede olan Nijeryalı futbolcu, RAMS Park'taki derbinin yıldızı olmak istiyor.

BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Bu sezon form grafiğiyle alkışları toplayan Onuachu, yarınki karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor. Bordo-mavili formayla 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe filelerini havalandıran Onuachu, henüz Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamadı. RAMS Park'taki derbide ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya çıkacak Nijeryalı forvet, hem bu eksik halkayı tamamlamak hem de takımına 3 puanı kazandırmak için özel olarak hazırlanıyor

OSİMHEN'LE İLK RANDEVU

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, vatandaşı Victor Osimhen'e karşı ilk kez rakip olacak. Nijerya Milli Takımı'nda çok kez aynı takımda yer alan iki yıldız forvet, bu kez dev derbide kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLDU

Bordo mavili takımın 2.01'lik yıldızı Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'e damgasını vurdu. Geride kalan 10 haftanın tamamında forma giyen Onuachu, 7 gol attı, 1 asist yaptı ve 8 gole doğrudan katkı sundu. Gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Nijeryalı futbolcu, şimdiden sezonun parlayan yıldızlarından oldu.

DERBİLERDE 3 GOL ATTI

Onuachu, ikinci sezonunu yaşadığı Trabzonspor'da daha önce 3 derbi müsabakasına çıktı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a karşı 2, Fenerbahçe önünde de 1 maçta oynayan Onuachu, rakip fileleri 3 kez sarstı. Beşiktaş'a ligde ve kupa finalinde birer kez, Fenerbahçe'ye de ligde bir gol kaydetti. Nijeryalı yıldızın ligde gol attığı Beşiktaş (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) derbilerini Trabzonspor kazanmıştı