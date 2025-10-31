Okay’da sorun yok

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fırtına'nın ligde son oynadığı Eyüpspor maçında yedekler arasında olan Okay Yokuşlu, maç öncesi ısınmada sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Fatih Tekke'nin "Okay'ın belinde spazm vardı, bu maç öncesi de hissetti ve kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" açıklamasının ardından deneyimli orta sahanın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu, Galatasaray maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Okay Yokuşlu'nun derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.