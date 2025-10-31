Hakemlikleri bitirilmeli

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, son günlerde ortaya çıkan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili konuyu değerlendirdi. Divan Başkanı Ören, "Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan öğrendiğimiz, bütün Türkiye'nin öğrendiği şey daha önce yani takriben Nisan ayında, 6 ay evvel veya 7 ay evvel bir soruşturmayla başlamış. Yani federasyondan değil, savcılıkla başlayan bir soruşturmadan elde edilen şey federasyonun bilgileri. Birleştirildiğinde ispatlanmıştır. Cezası kesinleşen hakemlerin hakemlikleri derhal bitirilmelidir." dedi.