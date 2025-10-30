CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün bahis oynadığının ortaya çıkması sonrası gözler yönettiği maçlara çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Zorbay Küçük Trabzonspor büyük

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün bahis oynadığının ortaya çıkması sonrası gözler yönettiği maçlara çevrildi. Fırtına, Adana bölgesi hakemi ile 23 maça çıktı. 14 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. Küçük, bordo mavili takıma 47 sarı ve 5 kırmızı; rakiplerine de 34 sarı ve 8 kırmızı kart gösterdi.ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde geçen yıl Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Maçı yöneten Zorbay Küçük'e asbaşkan Zeyyat Kafkas sert tepki göstermişti: Artık ben burada iyi niyet aramıyorum. Zorbay Küçük ama Trabzonspor çok büyük camia. Bu hakem Trabzon'a gelip maç yönetmeye devam ederse sayın başkan hem siz üzüleceksiniz hem biz üzüleceğiz.

Küçük ile 23 maç

Trabzonspor
