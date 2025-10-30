Trabzonspor'da Fatih Tekke bir ilk peşinde! Galatasaray derbisini kazanırsa...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un başında çıktığı 4 derbide de galibiyet yaşayamayan Fatih Tekke, Galatasaray karşısında bir ilki başarmanın peşinde. İşte başarılı çalıştırıcının RAMS Park planı... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un cumartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisinin Fatih Tekke için özel bir anlamı var. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını bordo-mavili takımda yaşayan 48 yaşındaki hoca, bu karşılaşmada hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor. Takımın başında 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere 4 derbiye çıkan Tekke galip gelemedi. Bordo mavililer, genç çalıştırıcı ile son iki sezonda 21 lig maçında yalnızca 3 kez mağlup olurken, bu yenilgilerin tamamı derbilerde geldi. Galatasaray karşılaşması hem Tekke'nin hem de takımının büyük maçlardaki şanssızlığını kırmak adına kritik bir fırsat olarak görülüyor. Genç hoca, geçen sezon Cimbom'a hem ligde hem kupada kaybetti.

CUMHURİYET KUTLAMASI

Trabzonspor dün bayram mesajı paylaştı. Resmi hesaptan "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnetle… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!" denildi. Futbolcular da idman önce Türk bayrağı ile kutladı.

MORALLER YÜKSEK

Bordo mavili takım Galatasaray derbisine kilitlendi. Ligde son dört maçını kazanıp lider Galatasaray'ı takibe devam eden eden Fırtına, sezonun en kritik ve önemli maçında sahadan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Tekke de adeta oyuncularının beynini yıkıyor. Son dört maçını kazanmanın morali ile Galatasaray maçına yüksek motivasyonla hazırlanan Fırtına kenetlenmiş durumda

DENGELİ VE KONTROLLÜ

Teknik heyet, genç futbolcuların derbi atmosferinde hata yapmaması için deneyimli isimlere ekstra sorumluluklar verdi. Özellikle defanstan çıkışlarda risk almayan, sade bir oyun anlayışıyla sahaya çıkılacak. Fatih Tekke, takımının dengeli, sabırlı ve kontrollü bir futbol oynamasını istiyor.

