Trabzonspor'un Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'un Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:37
Trabzonspor'un Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ikas Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ısınmanın ardından 5'e 2, şut ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

