Spor yazarları Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı orta alan üstünlüğü ve oyun kontrolünü eline alan Trabzonspor rakibin geçiş oyununa izin vermedi. Eyüpspor oyunu bozmadan oynadı. Çekişmeli keyifli maç oldu. Oyun temposu ve kalitesi sürekli yükselen ve de daha kaliteli ayaklara sahip olan Trabzonspor tabela yapan taraf oldu. Zorbay Küçük ligin kıdemli hakemlerinden. Muçi'nin kontrolündeki topa arkadan hızla gelen Halil kafa soktu yüzüne ayak geldi sarı kart doğru. Fazlası olmaz.