Trabzonspor taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı!

Trabzonspor taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı!

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 21:54
Trabzonspor taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp veya yönetim kurulu üyeleri adına loca satışı gerçekleştirmek amacıyla taraftarların telefonla arandığı ve para talep edildiği yönünde bilgilerin taraflarına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemle vurgulamak isteriz ki telefon yoluyla veya bireysel aramalar üzerinden hiçbir şekilde loca satışı yapılmamaktadır. Bu nedenle kulübümüz adına yapıldığı iddia edilen her türlü telefon aramasına, mesajlaşmaya veya para talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica eder, taraftarlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlatırız."

