Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.

Trabzonspor, cuma günkü antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.