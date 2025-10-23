CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:41
Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Nwakaeme, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Paul Onuachu ile kısa bir görüşme yaptı.

Trabzonspor, cuma günkü antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

