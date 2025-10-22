CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un İkas Eyüpspor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:10
Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, Trabzonspor'un yarın gerçekleştirilecek olan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Arseniy Batagov basın toplantısı düzenleyecek.

