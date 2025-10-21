CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fırtına, kendisinden çok daha fazla paralar harcayan Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 7 puan arkasında kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Trabzonspor'un mütevazı başarısı! Düşük bütçeyle rakiplerini geçtiler

Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, başarılı hamleleri ile dikkat çekiyor. Bordo mavililer üstelik bu başarıya çok daha mütevazı harcamalarla ulaştı. Yaz transfer döneminde Galatasaray 148.27 milyon euro, Fenerbahçe 87 milyon euro, Beşiktaş ise 42.40 milyon euro harcama yaptı. Trabzonspor ise bu dönemi yalnızca 29.17 milyon euro giderle tamamladı. Üstelik satışlardan elde ettiği 36.10 milyon euro gelirle transfer dönemini +6.93 milyon euro kârla kapatan tek büyük kulüp olmayı başardı.

F.BAHÇE'NIN 3 KATI AZ

Ekonomik açıdan en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen Trabzonspor, sahadaki verimlilikte dev bütçeleri geride bıraktı. Trendyol Süper Lig'de 9. hafta itibarıyla bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın sadece 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin 1 puan, Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunan Trabzonspor, Galatasaray'ın yaklaşık 5, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın da 2 katı daha az para harcamış olmasına rağmen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oranla çok daha başarılı sana sonuçlarına imza atmayı başardı. Camia artık bu başarının devam etmesini bekliyor.

