Müthiş seri

Zirvenin iddialı ekiplerinden Trabzonspor'un galibiyet serisi dikkat çekiyor. Deplasmanda Karagümrük, sahasında Kayserispor galibiyetlerinin ardından Rize deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor, üçte üç yaptı. Bordo-mavililer, son üç maçta topladığı 9 puanla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, son haftalarda hem oyun hem skor anlamında istikrar yakaladı.