Haberler Trabzonspor Arkanda inananlar

Arkanda inananlar

Bordo-mavili taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi ve sonrası takımlarını yalnız bırakmadı. Uzun zamandır beklenen taraftartakım kenetlenmesi bu hafta yakalandı, 3 puana yansıdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Arkanda inananlar

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından zirve takibinin sürmesi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Çaykur Rizespor maçındaki deplasman yasağı nedeniyle tribüne gidemeyen Trabzonspor taraftarları, takımlarına hem maç öncesinde hem de dönüşte büyük destek verdi. Önceki gün öğle saatlerinde tesislere giden taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde Rize'ye uğurladı. "Arkanda inananlar var!" yazılı pankartlar açıldı. Taraftarlar, marşlar söyleyip bayraklar sallayarak futbolculara moral verdi. 2-1'lik galibiyetle dönen bordo- mavili kafile, geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Takımı yine çok sayıda taraftar tesisler girişinde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve teknik ekibe teşekkür ederken, futbolcular da alkışlarla desteklere karşılık verdi.

BU ŞEHİR KENETLENDİ

Trabzonspor Kulübü, taraftarın bu kenetlenmesini sosyal medya hesaplarından özel olarak paylaştı. "Arkanda inananlar!" ve "Koca bir sevdanın adı, koca bir şehrin inancı" notlarıyla yayımlanan video, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşımın altına çok sayıda taraftar, "Bu şehir yine kenetlendi" ve "Birlik olunca Trabzonspor her zaman kazanır" yorumları yaptı.

HEDEF KAPALI GİŞE

Bordo mavili ekipte gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Yönetim ve taraftar grupları, bu maçta tribünlerin tamamen dolması için çağrıda bulundu. Şehirde oluşan birlik havası, hem teknik heyet hem de futbolcular açısından önemli moral kaynağı oldu. Bu sezon Papara Park'ı doldurmakta sıkıntı yaşayan bordo-mavili taraftarların 25 Ekim Cumartesi günkü Eyüpspor maçında seyirci rekoru kırması ve tribünleri doldurması bekleniyor.

