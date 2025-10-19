CANLI SKOR ANA SAYFA
Çok zor bir maç olacağı belliydi

Teknik direktör Fatih Tekke, "Çok zor olacağı belliydi. Oyuncularımı kutluyorum. İstek üst seviyedeydi" dedi. Tekke, "İlk bölüm beklediğimin üstündeydi. Bariz bir hatadan dolayı gol yedik. İstediğimiz gibi olmadı. Genel hatlarıyla iyi bir oyun değildi. Hatalarımızı düzelteceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Çok zor bir maç olacağı belliydi
Teknik direktör Fatih Tekke, "Çok zor olacağı belliydi. Oyuncularımı kutluyorum. İstek üst seviyedeydi" dedi. Tekke, "İlk bölüm beklediğimin üstündeydi. Bariz bir hatadan dolayı gol yedik. İstediğimiz gibi olmadı. Genel hatlarıyla iyi bir oyun değildi. Hatalarımızı düzelteceğiz" diye konuştu.
