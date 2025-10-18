CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Galip gelmek için buradayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Galip gelmek için buradayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Galip gelmek için buradayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Karadeniz derbisine dakikalar kala konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Milli aralar özellikle bizim ülkemizde dönüşte çok iyi olmuyor. Çok avantajlı gözükmüyor ama biz gayet iyi çalıştık. Zubkov'un kaburgalarında sıkıntı vardı çok fazla antrenman yapamadı. Muçi'nin de çocuğu oldu. Benjamin var kadromuzda. Onlar oyunun ikinci bölümünde süre vermeyi düşündüğüm oyuncular. Buradaki tüm Trabzonspor ve Rizespor maçları genelde zor olur. Çaykur Rizespor da içeride baskılarının sertliği ve şiddeti çok iyi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Galip gelmek için buradayız, ama genç oyunculardan kurulu bir takımız. Konumlanma bizim için bu maçın başlığı. Zor maç olacak. Oyunun başlangıcı sert geçeceğin düşündüğüm için özellikle kaburgalarında Zubkov'un sıkıntısı var. Ama bugün yok. Onunla da başlayabilirdik. Oyun istediğim gibi giderse Benjamin'i taraftarımızın görmesini istiyorum İnşallah o anları yaşarız. Çünkü zor karşılaşma. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Kolay olmayacak." dedi.

Beşiktaş-Gençlerbirliği | CANLI
Idefix - REKLAM
DİĞER
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım’a çağrı | Dikkat çeken transfer açıklaması...
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
Sergen Yalçın: İyi hazırlandık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İnan: Böylesine zor bir deplasmanda... İnan: Böylesine zor bir deplasmanda... 17:24
Başakşehir'de Filistin koreografisi! Başakşehir'de Filistin koreografisi! 17:11
Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet! Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet! 17:08
Mallorca Sevilla'yı devirdi! Mallorca Sevilla'yı devirdi! 17:06
Nottingham'da Postecoglou defteri kapandı! Nottingham'da Postecoglou defteri kapandı! 17:05
Nottingham'da mağlubiyetin ardından veda! Nottingham'da mağlubiyetin ardından veda! 16:57
Daha Eski
Sergen Yalçın: İyi hazırlandık! Sergen Yalçın: İyi hazırlandık! 16:47
Rizespor-Trabzonspor | CANLI Rizespor-Trabzonspor | CANLI 16:46
Tekke: Galip gelmek için buradayız Tekke: Galip gelmek için buradayız 16:34
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 16:17
Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! 16:05
Van ile Pendik yenişemedi! Van ile Pendik yenişemedi! 15:50