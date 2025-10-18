CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Çaykur Rizespor, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşma olan son mücadelede aldı. Rize deplasmanında galibiyete hasret Trabzonspor ise, 5 puan fark bulunan zirvedeki Galatasaray'ı yerinden etmek için sahaya çıkacak. Peki Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:41
TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli aranın sona ermesiyle 9. hafta, Karadeniz derbisiyle start alıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Çaykur Didi'de Rizespor'un konuğu olacak. Sezonda muhteşem bir başlangıçla 17 puan toplayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Çaykur Rizespor ise 7 maçta 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Samet, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Laçi, Buljubasic, Emrecan Bulut, Ali Sowe

Trabzonspor:Onana, Savic, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Augusto, Onuachu

KARADENİZ DEVLERİ 47. RANDEVUDA

Ligde bordo-mavililer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

İki takım ligde daha önce 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 28, Çaykur Rizespor da 9 kez galip gelirken, 9 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda maçlarda bordo-mavililer 92 gol atarken, yeşil-mavililer 43 golle karşılık verdi.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı detayları!

DEPLASMANDA ÜSTÜN

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan 23 maçta bordo-mavililerin 9 galibiyeti bulunurken, Rizespor'un da 7 galibiyeti var. 7 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Bordo-mavililer, Rize'de yapılan mücadelelerde 34 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü.

RİZE'DE MAĞLUBİYET SERİSİ

Trabzonspor, Rize deplasmanında oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı. İki takım arasında Rize'de 10 Nisan 2021 tarihinde oynanan maç 0-0 biterken, bordo-mavililer 18 Mart 2022'de 3-2, 25 Ocak 2024'de 1-0 ve 9 Kasım 2024'te de 3-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, ligde rakibine karşı deplasmanda en son 6 Ekim 2019 tarihinde kazandı.

