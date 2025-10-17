TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Lascelles’e yakın takip! Ocak ayında…

Zirve yarışında iddialı olan Trabzonspor, defans hattını güçlendirmek istiyor. Ocak ayı transfer döneminde savunmaya takviye planlayan bordo-mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fırtına, Newcastle United'dan 31 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles'i izliyor. Bu sezon Newcastle'da sadece 2 kez Premier Lig'de maça çıkan ve 19 dakika süre alan Lascelles de şu anda ayrılmayı düşünüyor. Deneyimli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un takibinde olan İngiliz futbolcu Jamaal Lascelles, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı. Ocak ayında kariyerine yön vermek isteyen tecrübeli yıldız, bordo-mavililerin ilgisine sıcak bakıyor. 2015'ten beri Newcastle'da forma giyen ve tam 253 maça çıkan Lascelles, takımın kaptanları arasında yer alıyor. Daha önce İngiltere dışında hiç oynamayan deneyimli isim, kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi göz önünde tutuyor.

SAVIC ÖRNEĞİ

Bordo-mavili takımda bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Stefan Saviç, Jamaal Lascelles transferinde önemli bir referans kaynağı oldu. 34 yaşındaki Saviç'in deneyimlerinden fazlasıyla faydalanan Trabzonspor, 1 ay sonra 32 yaşına girecek Lascelles'in de benzer şekilde katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Jamaal Lascelles'in Newcastle United ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Newcastle'dan ayrılmayı düşünen İngiliz stoperin ocak ayında gelecek tekliflere sıcak baktığı ifade edildi. Lascelles'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor.