CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Lascelles’e yakın takip! Ocak ayında…

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Lascelles’e yakın takip! Ocak ayında…

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın tecrübeli stoperi Jamaal Lascelles’i transfer listesine aldı. Bordo-mavililer, ocak ayında İngiliz savunmacı için hamle yapabilir. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Lascelles’e yakın takip! Ocak ayında…

Zirve yarışında iddialı olan Trabzonspor, defans hattını güçlendirmek istiyor. Ocak ayı transfer döneminde savunmaya takviye planlayan bordo-mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fırtına, Newcastle United'dan 31 yaşındaki stoper Jamaal Lascelles'i izliyor. Bu sezon Newcastle'da sadece 2 kez Premier Lig'de maça çıkan ve 19 dakika süre alan Lascelles de şu anda ayrılmayı düşünüyor. Deneyimli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un takibinde olan İngiliz futbolcu Jamaal Lascelles, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı. Ocak ayında kariyerine yön vermek isteyen tecrübeli yıldız, bordo-mavililerin ilgisine sıcak bakıyor. 2015'ten beri Newcastle'da forma giyen ve tam 253 maça çıkan Lascelles, takımın kaptanları arasında yer alıyor. Daha önce İngiltere dışında hiç oynamayan deneyimli isim, kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi göz önünde tutuyor.

SAVIC ÖRNEĞİ

Bordo-mavili takımda bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Stefan Saviç, Jamaal Lascelles transferinde önemli bir referans kaynağı oldu. 34 yaşındaki Saviç'in deneyimlerinden fazlasıyla faydalanan Trabzonspor, 1 ay sonra 32 yaşına girecek Lascelles'in de benzer şekilde katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Jamaal Lascelles'in Newcastle United ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Newcastle'dan ayrılmayı düşünen İngiliz stoperin ocak ayında gelecek tekliflere sıcak baktığı ifade edildi. Lascelles'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor.

F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
F.Bahçe'de Portekiz kampı çelişkisi!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Daha Eski
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46