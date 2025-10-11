CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İç sahanın kralı

İç sahanın kralı

Fırtına, milli araya kadar Papara Park'ta oynadığı beş maçta hiç yenilmedi. Bu periyotta topladığı 11 puanla lider Galatasaray’ı solladı. Cimbom 10 puan elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İç sahanın kralı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek iç sahada en çok puan toplayan takım oldu ve bu alanda zirvede yer aldı. Bordomavililer, genel tabloda ise 8 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. basamakta milli araya girdi. Karadeniz devi, evinde oynadığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 11 puanla 'iç sahada en çok puan toplayan takım' konumunda bulunuyor. G.Saray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti. Trabzonspor, ligde attığı 13 golün 8'ini de taraftarı önünde kaydetti. Bu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Fatih Tekke'nin takımı, başarılı savunma anlayışıyla da ön plana çıktı.

ONUACHU EVINDE DAHA GOLCÜ

Fırtına'nın evinde bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo-mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordomavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay ve Zubkov birer gol kaydederek bordomavililerin hücum hattına katkı sağladı.

G.Saray'a Sambacı stoper!
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! G.Saray da istiyor
DİĞER
Tedesco 3 bölgeyi işaret etti! Fenerbahçe'den ara transfer operasyonu...
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can ve Asensio…
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Daha Eski
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 00:28