İç sahanın kralı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek iç sahada en çok puan toplayan takım oldu ve bu alanda zirvede yer aldı. Bordomavililer, genel tabloda ise 8 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. basamakta milli araya girdi. Karadeniz devi, evinde oynadığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 11 puanla 'iç sahada en çok puan toplayan takım' konumunda bulunuyor. G.Saray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti. Trabzonspor, ligde attığı 13 golün 8'ini de taraftarı önünde kaydetti. Bu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Fatih Tekke'nin takımı, başarılı savunma anlayışıyla da ön plana çıktı.

ONUACHU EVINDE DAHA GOLCÜ

Fırtına'nın evinde bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo-mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordomavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay ve Zubkov birer gol kaydederek bordomavililerin hücum hattına katkı sağladı.