Haberler Trabzonspor Galatasaray planı

Tekke, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarından 6 puanla ayrılıp G.Saray derbisine daha moralli çıkmayı planlıyor. Hedef ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını eritmek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor 17 puan ile 2'nci sırada yer alarak zirvede yoluna emin adımlarla devam ediyor. Milli arada oyuncularına kısa süreli izin veren teknik direktör Fatih Tekke, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavi süreçlerinin tamamlanması ile kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Tekke, eksik görülen alanlarda da yoğun antrenman programlarıyla tekrarlar yaptırmayı düşünüyor. Hedef milli aradan sonraki Rize ve Eyüp maçlarını kazanarak Galatasaray karşısına daha moralli çıkmak.

KUVVET ÇALIŞTILAR

Fırtına, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rize maçının hazırlıklarına sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam ise sahada taktik çalışmalar yapıldı.

