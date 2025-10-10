Onana için talep edilen bonservis ücreti ne kadar? Trabzonspor'dan açıklama geldi!

Takım olma yönünde iyi yol kat ettiklerini söyleyen Kafkas, "Fenerbahçe maçında uğradığımız haksızlık bize takım olma yolunda büyük bir yol katettirdi. Burada da takımın abileri, Visca olsun, Savic olsun, Onuachu olsun, yeni gelen Onana olsun, müthiş bir sahiplenme duygusu içerisindeler. Zaten hocamız da bunu her zaman onlara aşılıyor. Maç öncesi konuşmalarında bunu görüyoruz. Trabzonspor ruhunu sadece teknik anlamda değil her anlamda onlara aşılama konusunda Fatih Tekke büyük bir güç. Bunu da en iyi şekilde kullanıyor. Takım olma yolunda iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra daha iyi günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

'ONANA KISA SÜREDE TRABZONSPORLU OLDU'

Onana'nın transfer sürecinde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiğini belirten Kafkas, "Onana Trabzonspor'a gelmeden önce yönetici arkadaşımız İbrahim Bey'le transfer konuşması yaparken, Trabzonspor şampiyonluk gösterilerini izlediğini, inanılmaz etkilendiğini söyledi. Onun üzerine Fenerbahçe maçından sonra sahamızdaki maça seyircinin çok ilgisi olmayınca biraz hayal kırıklığı yaşadı ama bu bir süreçtir. Kendisine de onu anlattık. Şampiyon olduğumuz sezon da 14'üncü haftadan sonra tribünlerde dolmaya başlamıştı. Taraftarımız maça gelmiyor diye mutlaka Trabzonspor'u desteklemiyor demek değildir. Daha bir heyecan duyuldukça tribünler daha da dolduracaktır. Kadınlara ve 18 yaş altı çocuklara bir projemiz var. Sembolik bir rakamla onları tribünlerde misafir edeceğiz" dedi.

'BONSERVİS BEDELİ 45 MİLYON EURO'

İngiliz basınında çıkan 'Trabzonspor Onana'nın bonservisi için araştırma yapıyor' şeklindeki haberlere de açıklık getiren Kafkas, "Öyle bir araştırma yapmıyoruz. Bonservis bedeli belli zaten, 45 milyon Euro civarında. Ama o gün geldiğinde neler olur, hocamız ne düşünür, o önemli. Ancak burada mutlu olduğu sürece şartlar oluştuğu takdirde neden olmasın? Ama zor ihtimal. Şimdiden bu konuda çok büyük ümit vermeye gerek yok. Ben şunu net söyleyebilirim. İnanılmaz 3 tane kalecimiz var. Onları Onana'dan dinlemenizi, bir röportajda sormanızı çok isterim. Çok özel sohbetleri, anları var. İdmanlarda izliyorum. İdmanlarda inanılmaz anlar yaşıyorlar. Onlara da büyük bir enerji geldi. Türkiye'nin en iyi kaleci antrenörlerinden biri olan Metin Aktaş hocamız da süreçten memnun. Dolayısıyla onlarınla yetişmesi ve Trabzonspor'da artık 'geliyoruz' demeleri lazım. O gün geldiğinde gerekli kararlar verilir. Tabi teknik kadronun kararı önceliğimiz olacaktır. Bugünden o ümidi vermeye gerek yok, biz sayın başkanımızın liderliğinde kulübü gerçeklerle yüzleşerek yönetiyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ OYUNCULARIMIZIN MAAŞLARINI GÜNÜNDE ÖDEMEK'

Kafkas ekonomik planlamaya da değinerek, "Onana gibi kalecinin bonservisini elinde bulundurmayı herkes ister. Ama günün şartları önemli. Trabzonspor'un dengeleri önemli. Transferler ekonomik planlama ile yapılır, bizim önceliğimiz oyuncularımızın maaşını ve primlerini gününde ödemek" dedi.

'TRABZONSPOR HER ZAMAN ZİRVE YARIŞINDA OLMAK ZORUNDADIR'

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki iddiasına ilişkin de Kafkas, "Biz Trabzonspor olarak her zaman zirve mücadelesinde olmalıyız. Ekonomik anlamda onlarla yarışamayabiliriz ama biz her zaman onlara kafa tutarız ve zirve için mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

'MÜTHİŞ BİR PROJE'

Kafkas, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirilen 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvasına ilişkin emeği geçenlere teşekkür ederek, "Müthiş bir proje. Emir Yuşa kardeşimizi tekrar rahmetle anıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyonu tertip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz de Trabzonspor olarak elimizden gelen desteği verdik. Yani çok iyi bir organizasyon. Trabzonspor'a mal olmuş efsanelerin burada olması, onlarla birlikte olmamız çok gurur verici. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de çok güçlü koltuklarda oturuyoruz. Başkanımız Ertuğrul Doğan başkan olarak ve ben Asbaşkan olarak. Bu koltukların gücü bu efsanelerin yarattığı devrimden geliyor. O günleri hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla bugün onlarla değil burada futbol oynamak, aynı havayı solumak benim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.